Українка з найбільшими грудьми похвалилася на публіці відвертим вбранням (фото)

Міла Кузнєцова, яка володіє найбільшими натуральними грудьми в країні, похвалилася на публіці відвертим вбранням з конкурсу краси в Одесі.

Вона зробила макіяж смокі-айс, а губи нафарбувала ніжним відтінком рожевого кольору. Крім цього, Кузнєцова накрутила локони і одягла срібні сережки.

На знімку 32-річна Міла Кузнєцова постала перед шанувальниками в чорній відвертій сукні з паєтками і глибоким вирізом.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова зробила відверте зізнання. Вона розповіла, що в юності соромилася свого бюста і носила об'ємні футболки.

Ми також писали про те, що 22-річна українка з Полтави вирішила позбутися своїх грудей 7 розміру. Вона заявила, що переживає, щоб у неї не виріс горб. Дівчина стала мамою, і зізналася, що груди заважає їй не тільки в побуті, але і в пошуках роботи.