Українка з найбільшими грудьми похвалилася на публіці відвертим вбранням (фото)
Міла Кузнєцова, яка володіє найбільшими натуральними грудьми в країні, похвалилася на публіці відвертим вбранням з конкурсу краси в Одесі.
Нову фотографію володарка 15 розміру грудей опублікувала в Instagram.
На знімку 32-річна Міла Кузнєцова постала перед шанувальниками в чорній відвертій сукні з паєтками і глибоким вирізом.
Вона зробила макіяж смокі-айс, а губи нафарбувала ніжним відтінком рожевого кольору. Крім цього, Кузнєцова накрутила локони і одягла срібні сережки.
Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
"Конкурси краси завжди хвилюючі", - написала українська модель плюс сайз під своїм фото.
Користувачі мережі прокоментували знімок.
- Вогонь;
- Супер;
- Ну ти просто дивовижно виглядаєш. Мені дуже подобається твій образ;
- Але зате скільки там краси;
- Безумовно казково виглядаєш. Прекрасна і неймовірна.
Нагадаємо, Міла Кузнєцова зробила відверте зізнання. Вона розповіла, що в юності соромилася свого бюста і носила об'ємні футболки.
Ми також писали про те, що 22-річна українка з Полтави вирішила позбутися своїх грудей 7 розміру. Вона заявила, що переживає, щоб у неї не виріс горб. Дівчина стала мамою, і зізналася, що груди заважає їй не тільки в побуті, але і в пошуках роботи.