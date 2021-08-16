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Українка з найбільшими грудьми похвалилася на публіці відвертим вбранням (фото)

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Одеса, Понеділок 16 серпня 2021 22:38
Українка з найбільшими грудьми похвалилася на публіці відвертим вбранням (фото) Колаж РБК-Україна: Міла Кузнєцова похвалилася відвертим вбранням
Автор: Роман Мирончук

Міла Кузнєцова, яка володіє найбільшими натуральними грудьми в країні, похвалилася на публіці відвертим вбранням з конкурсу краси в Одесі.

Нову фотографію володарка 15 розміру грудей опублікувала в Instagram.

На знімку 32-річна Міла Кузнєцова постала перед шанувальниками в чорній відвертій сукні з паєтками і глибоким вирізом.

Вона зробила макіяж смокі-айс, а губи нафарбувала ніжним відтінком рожевого кольору. Крім цього, Кузнєцова накрутила локони і одягла срібні сережки.

Українка з найбільшими грудьми похвалилася на публіці відвертим вбранням (фото)

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

"Конкурси краси завжди хвилюючі", - написала українська модель плюс сайз під своїм фото.

Користувачі мережі прокоментували знімок.

  • Вогонь;
  • Супер;
  • Ну ти просто дивовижно виглядаєш. Мені дуже подобається твій образ;
  • Але зате скільки там краси;
  • Безумовно казково виглядаєш. Прекрасна і неймовірна.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова зробила відверте зізнання. Вона розповіла, що в юності соромилася свого бюста і носила об'ємні футболки.

Ми також писали про те, що 22-річна українка з Полтави вирішила позбутися своїх грудей 7 розміру. Вона заявила, що переживає, щоб у неї не виріс горб. Дівчина стала мамою, і зізналася, що груди заважає їй не тільки в побуті, але і в пошуках роботи.

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