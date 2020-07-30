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Немовля відвезли на "швидкій": у Кривому Розі у п'яної матері забрали двомісячну дитину

Кривий Ріг, Четвер 30 липня 2020 07:41
Немовля відвезли на "швидкій": у Кривому Розі у п'яної матері забрали двомісячну дитину
У Кривому Розі у горе-матері забрали дитину (фото: facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Жінку хочуть позбавити батьківських прав

У Кривому Розі у жінки забрали двомісячну дитину після перевірки умов, в яких знаходиться немовля. Співробітники місцевої служби у справах дітей та поліцейські виявили мати малечі геть п'яною. Також у стані сильного сп'яніння був і її співмешканець.

Моніторинг провели з причини того, що дитина росте в неблагополучній сім'ї, і мама немовляти зловживала спиртними напоями. Про це передали в Службі у справах дітей виконкому Криворізької міськради.

Також правоохоронці помітили у жінки синець під оком, що "є доказом про наявність скандалів та бійок у родині".

Сама квартира була завалена сміттям, речі розкидані, постільна білизна брудна, кімнати не відремонтовані, стіни полущені.

"Антисоціальний спосіб життя матері є безпосередньою загрозою для життя та здоров'я дитини", - йдеться в повідомленні.

Також на місце прибула слідчо-оперативна група Криворізького відділу поліції для того, щоб зафіксувати адміністративне правопорушення горе-матір'ю.

У підсумку для немовляти викликали карету "швидкої" і відвезли дитину з метою медичного огляду і негайного направлення його до педіатричного відділення КНП "Криворізька міська дитяча лікарня №1".

Наголошується, що "з метою соціального захисту та збереження життя і здоров'я" служба у справах дітей ініціювала питання про позбавлення батьківських прав матері малюка, як це передбачено ст. 164 Сімейного кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті горе-мати не годувала дітей, і малюки через голод викликали поліцію.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві однорічна дитина повзала по сходинках з 1 по 5 поверх, а батьки навіть не помітили.

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