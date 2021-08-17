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Українка розповіла, як вдалося втекти з Кабула: "люди просто руйнували літаки" (відео)

Автор: Володимир Костирін

Перший літак з Кабула вчора привіз на батьківщину 8 українців і ще десятки іноземних громадян, а сьогодні в Афганістан відправили другий рейс для евакуації після захоплення країни "Талібаном", але в МЗС розповіли про виникнення проблем з вильотом лайнера назад. Українка, якій вдалося прилетіти додому, розповіла про ситуацію з евакуацією.

Про це передає "ВВС Україна".

Жінка в Афганістані працювала в одній з місцевих авіакомпаній, і ще кілька днів тому не припускала, що Кабул так швидко опиниться під контролем талібів.

Паніка, що почалася в місті, призвела до того, що вулиці й площі були забиті людьми, які поспішали в аеропорт, щоб полетіти. За словами українки, яка три роки прожила в Афганістані, "там панував хаос і штовханина".

Рух в Кабулі було дуже ускладнено, і в повітряну гавань не могли дістатися громадяни України, хто планував сісти на борт.

"Люди давили один одного, кожен хотів якомога швидше потрапити в літак. Люди займали місця в будь-якому літаку, а якщо їх не брали, вони просто блокували цей лайнер", - розповідає жінка на умовах анонімності, оскільки її батьки навіть не знали, що та проживала в Афганістані.

Вона зазначила, що в основному весь парк стоїть в аеропорту і люди, які штурмували його, просто руйнували літаки.

"Той, на якому ми полетіли, стояв на дальній стоянці, тому люди туди не змогли добігти. Завдяки цьому ми змогли вилетіти", - описала вона ситуацію.

Також жінка каже, що допомагала українській владі зі списками для евакуації. Деякі з громадян вже виїхали з Афганістану, але дехто вирішив поки що залишитися.

"Якщо хтось проживав далеко, вони просто фізично не змогли. Але не всі хочуть виїхати. Можливо, вони хочуть продовжувати працювати і не бачать ніякої небезпеки, є такі", - каже українка.

Вона додала, що сама просто не встигла злякатися, але тепер розуміє, що зараз деякі її колеги опинилися в непростій ситуації й чекають, коли знову буде можливість вилетіти.

Відео: українка розповіла, як проходила евакуація із захопленого талібами Афганістану

Раніше повідомлялося про те, що кілька людей загинули в Афганістані, впавши з літака, що відлітає.

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ТалібанАфганистан