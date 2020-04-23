Українка розповіла правду про коронавірус в Англії: лікарні переповнені

Коронавірус в Англії скосив десятки тисяч людей (колаж: РБК-Україна)

Англія ледве справляється з хворими на коронавірус людьми, а методики лікування в країні відсутні

Коронавірус в Європі вже забрав десятки тисяч життів. Так, тільки у Великобританії на сьогодні зафіксовано понад 18 тис. смертей від COVID-19. При цьому, хворих в госпіталі забирають тільки в критичних випадках, а в лікарнях не вистачає захисних костюмів. Медики б'ють на сполох - одна з найрозвиненіших у світі медичних систем не витримує напору пандемії. Про те, як протікає карантин і пандемія коронавірусу у Великобританії, розповіла сімейний лікар з Лондона Лариса Смондуляк.

"Зараз ситуація така, що пацієнти не можуть піти і побачити фахівця. Вони дзвонять сімейному лікарю, якому описують свої симптоми. Наприклад, що ви не в змозі зробити сьогодні те, що робили вчора. І плюс запитуємо про найпоширеніші симптоми коронавірусу. Якщо залишаємо пацієнта вдома, то рекомендуємо йому стежити за своїм здоров'ям і лягати на живіт, щоб не набрякали легені. В Англії немає методики лікування. Ми завжди були консервативними, тому намагаємося не використовувати експериментальне лікування, як це роблять в інших країнах", - розповіла лікар журналістам "Вікна-новини".

За її словами, на сьогодні лікарні переповнені. Також проблеми з захистом лікарів. Однак багато волонтерів беруться за допомогу. Так, наприклад, школи з 3D-принтерами почали друкувати так звані маски для обличчя. У Східному Лондоні відкрили лікарню на 6000 місць для заражених COVID-19.

"Карантин потрібен для того, щоб люди не виходили на вулиці і не спілкувалися між собою. Тільки так ми зможемо утримати стрімкий розвиток заражень. І тоді не доведеться кидати монетку і вибирати, кого лікарі лікуватимуть, а кого ні", - підсумувала Смондуляк.

Англія бореться з коронавірусом, але не дуже вдало (відео: Вікна-новини)

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