Украинка рассказала правду про коронавирус в Англии: больницы переполнены

Коронавирус в Англии скосил десятки тысяч людей (коллаж: РБК-Украина)

Англия еле справляется с больными коронавирусом людьми, а методики лечения в стране отсутствуют

Коронавирус в Европе уже забрал десятки тысяч жизней. Так, только в Великобритании на сегодняшний день зафиксировано более 18 тыс. смертей от COVID-19. При этом, больных в госпитали забирают только в критических случаях, а в больницах не хватает защитных костюмов. Медики бьют тревогу - одна из самых развитых в мире медицинских систем не выдерживает напора пандемии. О том, как протекает карантин и пандемия коронавируса в Великобритании, рассказала семейный врач из Лондона Лариса Смондуляк.

"Сейчас ситуация такова, что пациенты не могут пойти и увидеть специалиста. Они звонят семейному врачу, которому описывают свои симптомы. Например, что вы не в состоянии сделать сегодня то, что делали вчера. И плюс спрашиваем о самых распространенных симптомах коронавируса. Если оставляем пациента дома, то рекомендуем ему следить за своим здоровьем и ложиться на живот, чтобы не отекали легкие. В Англии нет методики лечения. Мы всегда были консервативными, поэтому стараемся не использовать экспериментальное лечение, как это делают в других странах", - поведала врач журналистам "Вікна-новини".

По ее словам, на сегодняшний день больницы переполнены. Также проблемы с защитой врачей. Однако многие волонтеры берутся за помощь. Так, например, школы с 3D-принтерами начали печатать так называемые маски для лица. В Восточном Лондоне открыли больницу на 6000 мест для зараженных COVID-19.

"Карантин нужен для того, чтобы люди не выходили на улицы и не общались между собой. Только так мы сможем удержать стремительное развитие заражений. И тогда не придется бросать монетку и выбирать, кого врачи будут лечить, а кого нет", - заключила Смондуляк.

Англия борется с коронавирусом, но не очень удачно (видео: Вікна-новини)

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