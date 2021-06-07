Українка приїхала з Ізраїлю на похорон матері і не може повернутися назад: отримала депортацію

Українка, яка багато років живе з сім'єю в Ізраїлі, приїхала на похорон матері в Україну. Повернутися жінка не змогла, їй поставили депортацію, оскільки Україна внесена в червону зону. А в Ізраїлі у неї залишилася сім'я і дитина.

Українка живе в Ізраїлі та має посвідку на проживання

Валентина в Ізраїлі прожила вже чотири роки разом з чоловіком і 13-річною дочкою. Її чоловік - громадянин Ізраїлю і вона згідно із законами країни, проходить ступінчасту процедуру визнання громадянства. У неї є посвідка на проживання, вона офіційно працює і платить податки. У 2021 році процедура отримання громадянства повинна була бути закінчена.

Однак у Валентини в Україні померла мама, і жінка полетіла на похорон. А ось повернутися в Ізраїль до чоловіка, дочки та роботи вона не змогла. Її затримали в аеропорту Бен-Гуріон і повернули назад, в Україну. Ніяких пояснень їй не дали.

Жінку просто посадили на літак назад в Україну

"У мене відібрали паспорт, і, нічого не пояснюючи, відвели в окреме приміщення. Я захвилювалася, почала питати: в чому причина затримки? У чому мене звинувачують? Постраждав всю ніч, під ранок я взнала страшну новину: мене депортують в Україну. О 5:30 мене посадили в літак і вислали з Ізраїлю", - розповіла Валентина.

Вона з 31 травня пише прохання в МВС Ізраїлю дозволити їй в'їзд додому, до сім'ї, до дочки. Але на її прохання і листи ніхто не реагує.

"Я перебуваю в шоковому стані. Мало того, що втратила маму, так я ще й не можу повернутися до власної дитини! Як таке може бути?"- каже Українка.

Для поїздок потрібно отримувати спеціальний дозвіл

Варто відзначити, що Україна з 3 травня знаходиться в Ізраїлі в списку червоних країн. Для в'їзду в цю країну жителі Ізраїлю повинні отримувати спеціальний дозвіл від комісії з надзвичайних ситуацій. Зазвичай такий дозвіл беруть для того, щоб відвідати похорон близьких родичів.

Як каже Валентина, їй не було відомо про те, що вона повинна отримати такий дозвіл. І в процесі поїздки їй ніхто не повідомив, що він їй знадобиться. МВС Ізраїлю на прохання жінки не реагує, а чоловік в Ізраїлі спробував прояснити це питання, але йому теж не стали допомагати й порадили чекати ослаблення карантину.

У МВС Ізраїлю не хочуть навіть слухати пояснення

Валентина працює помічником фармацевта і своєю роботою дорожить. Її невелика відпустка вже закінчилася, і вона може втратити ще й роботу. Але найбільше жінка страждає від того, що не може бути разом з дочкою.

"Доньці 13 років, вона в повному шоці від того, що відбувається. Чоловік цілий день на роботі, і більшу частину часу дівчинка проводить наодинці. У мене душа не на місці, що вона одна, без мами", - плаче жінка.

У МВС виданню повідомили, що необхідність отримувати дозволи було введено ще рік тому і ця тема висвітлювалася в ЗМІ. Незнання даного факту не може служити виправданням.