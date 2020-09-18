Українка підірвала мережу передвиборчим відео: Верещук на минималках

Чиновниця з Кропивницького зняла епічне передвиборче відео
Українка з Кропивницького Юлія Дубина зняла передвиборчий ролик, який дуже швидко став вірусним в соціальних мережах.
Юлія Дубина до 2019 року працювала в департаменті економічного розвитку та торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації. Також вона подавала свою кандидатуру на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. На її сторінці в Facebook зазначено кілька різних органів влади, в яких вона працювала, а також перераховані навчальні заклади, що вона закінчила.
Куди Юлія Дубина вирішила балотуватися у 2020 році – невідомо, але вона зняла передвиборчий ролик, який шокував користувачів. Відео розмістив на своїй сторінці в Facebook Геннадій Нікішов.
У відео Дубина виходить на алею з текою, де лежать якісь дипломи. Вона їх перебирає мовчки, потім закриває теку і її викидає.
"Ні, ми більше не можемо чекати ще п'ять років! Об'єднуємось! Тільки відчайдушні творять цей світ!" – сказала Дубина в ролику.
Користувачі соціальних мереж шоковані відеороликом і написали неймовірну кількість коментарів.
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