ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українка підірвала мережу передвиборчим відео: Верещук на минималках

Автор: Анна Шиканова

Чиновниця з Кропивницького зняла епічне передвиборче відео

Українка з Кропивницького Юлія Дубина зняла передвиборчий ролик, який дуже швидко став вірусним в соціальних мережах.

Юлія Дубина до 2019 року працювала в департаменті економічного розвитку та торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації. Також вона подавала свою кандидатуру на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. На її сторінці в Facebook зазначено кілька різних органів влади, в яких вона працювала, а також перераховані навчальні заклади, що вона закінчила.

Куди Юлія Дубина вирішила балотуватися у 2020 році – невідомо, але вона зняла передвиборчий ролик, який шокував користувачів. Відео розмістив на своїй сторінці в Facebook Геннадій Нікішов.

У відео Дубина виходить на алею з текою, де лежать якісь дипломи. Вона їх перебирає мовчки, потім закриває теку і її викидає.

Популярні новини

"Ні, ми більше не можемо чекати ще п'ять років! Об'єднуємось! Тільки відчайдушні творять цей світ!" – сказала Дубина в ролику.

Користувачі соціальних мереж шоковані відеороликом і написали неймовірну кількість коментарів.

  • Що вона курить?
  • Що це було таке?
  • Корабельна дошка.
  • Боже, хто це? Що це?
  • Два прихлопи, три прихлопи. Як вона навприсядки не пішла?
  • Погана актриса.
  • Я давно так не сміявся до сліз.
  • Негайно до лікаря-психіатра.
  • Незрозуміло, кого і куди вона запрошує.
  • Це дно.
  • Який рівень креативу і тупості.
  • На кого це взагалі розраховано?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ЄС зганьбилися з заявою з приводу президентства Лукашенка.

А також розповідали про те, що Іво Бобул написав пост про кандидата в мери Києва і зганьбився.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выборыкурьезы