Українка з Криму побила чоловіка за підтримку агресії Росії: вліпила сковорідкою
Мешканка тимчасово окупованого Севастополя, на ім'я Світлана так розлютилася на чоловіка, що спочатку огріла його сковорідкою, а потім одягла йому на голову відро для сміття.
Причиною такої люті стало те, що чоловік підтримує агресію Росії проти України та обклеїв машину забороненими літерами.
Деталі скандалу розповіли в російських Telegram-каналах.
Олегу з Севастополя 43 роки й три роки тому він зустрів жінку "своєї мрії" - Світлану. Пара швидко розписалася і стала жити разом, а Олег переписав половину свого будинку на дружину.
Але 24 лютого в сім'ї почалися скандали, через те, що Олег підтримав військову агресію Росію проти України, а Світлана виступила категорично проти.
Один зі скандалів подружжя на тему війни ледь не закінчився дуже плачевно. Світлана вирубала сковорідкою свого чоловіка, який одурманений телевізійною пропагандою. А коли Олег відключився - запхала його голову у відро зі сміттям.
Після кримчанка садовою лопатою зрубала всі прапори із забороненою символікою (Z і V) в будинку та у дворі. А машину чоловіка з пропагандистськими наклейками Світлана облила бензином і все стерла.
Коли Олег прийшов до тями, він написав на дружину заяву в поліцію. І пообіцяв придбати нові наклейки, щоб боротися і відстоювати свої "політичні" погляди.
До речі, раніше ми повідомляли про те, що житель Харкова відправився під суд за те, що у мережі лайкав і поширював російську пропаганду.
А також писали про те, що у Чернівцях підлітки виявили любительку "руського міра" - після скандалу їй довелося публічно просити вибачення.