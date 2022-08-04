Українка з Криму побила чоловіка за підтримку агресії Росії: вліпила сковорідкою

Причиною такої люті стало те, що чоловік підтримує агресію Росії проти України та обклеїв машину забороненими літерами.

Мешканка тимчасово окупованого Севастополя, на ім'я Світлана так розлютилася на чоловіка, що спочатку огріла його сковорідкою, а потім одягла йому на голову відро для сміття.

Олегу з Севастополя 43 роки й три роки тому він зустрів жінку "своєї мрії" - Світлану. Пара швидко розписалася і стала жити разом, а Олег переписав половину свого будинку на дружину.

Але 24 лютого в сім'ї почалися скандали, через те, що Олег підтримав військову агресію Росію проти України, а Світлана виступила категорично проти.

Один зі скандалів подружжя на тему війни ледь не закінчився дуже плачевно. Світлана вирубала сковорідкою свого чоловіка, який одурманений телевізійною пропагандою. А коли Олег відключився - запхала його голову у відро зі сміттям.

Після кримчанка садовою лопатою зрубала всі прапори із забороненою символікою (Z і V) в будинку та у дворі. А машину чоловіка з пропагандистськими наклейками Світлана облила бензином і все стерла.

Коли Олег прийшов до тями, він написав на дружину заяву в поліцію. І пообіцяв придбати нові наклейки, щоб боротися і відстоювати свої "політичні" погляди.