Українка з найбільшими вилицями у світі показала себе до пластики (фото)

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук пригадала, який вигляд мала до всіх своїх ін'єкцій.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, дівчина поділилась знімком, на якому їй 16 років. На світлині Настя зображена без будь-яких уколів краси. Дівчину дійсно важко впізнати, адже різниця між фото дуже велика.
"Що знайшла. 16 і 32", - йдеться під фото.
У коментарях користувачі наголосили, що зараз дівчина їм подобається набагато більше:
Власниця найбільших вилиць у світі показала себе до пластики (instagram.com/_just__queen_)
Раніше ми повідомляли, що українка стала володаркою найбільших вилиць у світі, які вона наколола їх сама.
Також ми писали, що Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені.