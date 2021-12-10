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Українка з найбільшими вилицями у світі показала себе до пластики (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук пригадала, який вигляд мала до всіх своїх ін'єкцій.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, дівчина поділилась знімком, на якому їй 16 років. На світлині Настя зображена без будь-яких уколів краси. Дівчину дійсно важко впізнати, адже різниця між фото дуже велика.

"Що знайшла. 16 і 32", - йдеться під фото.

Власниця найбільших вилиць у світі показала себе до пластики (instagram.com/_just__queen_)

У коментарях користувачі наголосили, що зараз дівчина їм подобається набагато більше:

  • Та всі ми в юності були не дуже;
  • Люблю тебе зараз;
  • Вік і гроші вам до лиця;
  • Зараз ти красива та стильна;
  • Головне аби тобі подобалось;
  • Мені більше подобаєшся зараз.

Власниця найбільших вилиць у світі показала себе до пластики (instagram.com/_just__queen_)

Раніше ми повідомляли, що українка стала володаркою найбільших вилиць у світі, які вона наколола їх сама.

Також ми писали, що Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені.

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