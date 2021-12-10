Українка з найбільшими вилицями у світі показала себе до пластики (фото)

Так, дівчина поділилась знімком, на якому їй 16 років. На світлині Настя зображена без будь-яких уколів краси. Дівчину дійсно важко впізнати, адже різниця між фото дуже велика.

"Що знайшла. 16 і 32", - йдеться під фото.

Власниця найбільших вилиць у світі показала себе до пластики (instagram.com/_just__queen_)

У коментарях користувачі наголосили, що зараз дівчина їм подобається набагато більше:

Та всі ми в юності були не дуже;

Люблю тебе зараз;

Вік і гроші вам до лиця;

Зараз ти красива та стильна;

Головне аби тобі подобалось;

Мені більше подобаєшся зараз.

Власниця найбільших вилиць у світі показала себе до пластики (instagram.com/_just__queen_)