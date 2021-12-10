Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до пластики (фото)

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук вспомнила, какой вид имела до всех своих инъекций.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, девушка поделилась снимком, на котором ей 16 лет. На фото Настя изображена без каких-либо уколов красоты. Девушку действительно трудно узнать, ведь разница между фото очень большая.
"Что нашла. 16 и 32", - говорится под фото.
В комментариях пользователи отметили, что сейчас девушка им нравится гораздо больше:
Обладательница самых больших скул в мире показала себя до пластики (instagram.com/_just__queen_)
Ранее мы сообщали, что украинка стала обладательницей самых больших скул в мире она наколола их сама.
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