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Українка роками бореться з раком і просить про допомогу: "для лікування мого і для моїх дівчаток"

Новость на русском → Волинська область, П'ятниця 12 березня 2021 23:29
Українка роками бореться з раком і просить про допомогу: "для лікування мого і для моїх дівчаток" Онкохвора жінка потребує допомоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українців просять допомогти онкохворій жінці, матері двох маленьких дочок Тетяні Куценко, яка вже 8 років живе з раком молочної залози 4 стадії. Жителька Нововолинська потребує коштів на дорогі препарати, які допомагають стримувати розвиток хвороби.

Про це Тетяна написала у своєму Facebook.

У жінки 5 пухлин в печінці, одна з них в капсулі 5 см і в легенях. При цьому волинянка зазначає, що метастази у неї зникають, поки вона приймає лікарський препарат таргент "Ібранс". Щомісяця на його покупку в середньому йшло близько 40 тисяч гривень.

Тетяна в лютому розповіла, що держава більше не буде закуповувати ці настільки необхідні для неї ліки.

Жінка також зізнавалася, що не здаватися перед страшною хворобою і наполегливо боротися з нею вирішила заради своїх дітей - Вікторії та Вероніки.

Зараз Тетяна почала збір коштів на 32-й курс "Ібранса" і секвенування BRCA.

"Це на спадковість раку молочної залози, новіше дослідження, важливо як для варіантів в майбутньому лікуванні моєму, як і для моїх дівчаток", - пояснила жінка.

Уточнюється, що оголошена вартість ліків становить 13 500 гривень.

Для надання благодійної допомоги жінка вказала номер банківської картки: ПриватБанк 5168757408871814 Куценко Тетяна Валеріївна.

Українка роками бореться з раком і просить про допомогу: &quot;для лікування мого і для моїх дівчаток&quot;Українка роками бореться з раком і просить про допомогу: &quot;для лікування мого і для моїх дівчаток&quot;

Українці з раком четвертої стадії ліки роками допомагають стримувати розвиток хвороби (фото: facebook.com/tanja.kucenko)

Раніше ми писали про те, що п'ятирічна дівчинка Вікуся потребує допомоги - дитині з важкою інвалідністю дуже необхідні кошти на лікування та реабілітацію.

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