Украинка годами борется с раком и просит о помощи: "для лечения моего и для моих девочек"

Украинцев просят помочь онкобольной женщине, матери двух маленьких дочерей Татьяне Куценко , которая уже 8 лет живет с раком молочной железы 4 стадии. Жительница Нововолынска нуждается в средствах на дорогостоящие препараты, которые помогают сдерживать развитие болезни.

Об этом Татьяна написала в своем Facebook .

У женщины 5 опухолей в печени, одна из них в капсуле 5 см и в легких. При этом волынянка отмечает, что метастазы у нее исчезают, пока она принимает лекарственный препарат таргент "Ибранс". Каждый месяц на его покупку в среднем уходило около 40 тысяч гривен.

Татьяна в феврале рассказала, что государство больше не будет закупать это столь необходимое для нее лекарство.

Женщина также признавалась, что не сдаваться перед страшной болезнью и упорно бороться с ней решила ради своих детей - Виктории и Вероники.

Сейчас Татьяна начала сбор средств на 32-й курс "Ибранса" и секвенирования BRCA.

"Это на наследственность рака молочной железы, новое исследование, важно как для вариантов в будущем лечении моем, как и для моих девочек", - объяснила женщина.

Уточняется, что объявленная стоимость лекарств составляет 13 500 гривен.

Для оказания благотворительной помощи женщина указала номер банковской карточки: ПриватБанк 5168757408871814 Куценко Татьяна Валерьевна.

Украинке с раком четвертой стадии лекарства годами помогают сдерживать развитие болезни (фото: facebook.com/tanja.kucenko)