Українізація: відомий артист зробив важливу заяву. Відео

Українізацію потрібно проводити дуже обережно, щоб дії влади не викликали у людей "зворотної реакції". Таку думку висловив у коментарі Styler відомий український музикант і письменник, лідер гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко.

За його словами, потрібно сьогодні приділяти більше уваги дитячому україномовному контенту. У тому числі - в інтернеті.

"Я є прихильником тієї тези, що українізацією треба займатися російською мовою. Тому що у нас є частина населення, до якого треба стукатися дуже обережно, і налаштовуватися відповідно до цього. Українізовувати треба наступне покоління, боротися за нього. В першу чергу потрібен контент, а ми програємо цю конкуренцію всіляким відосікам, мемасікам і прикольчикам. Тому краще зосередитися на контенті для молоді, для діточок маленьких. Щоб українська мова мала перспективу через 10, 15, 20 років", - сказав артист.

При цьому він зауважив, що якщо зараз "нагинати" у, наприклад, Харкові людей, то "це викличе тільки зворотну реакцію".

"Це, може, і правильно, але не дуже розумно", - резюмував Фоззі.

Фоззі висловився про українізацію

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