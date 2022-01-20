Українець через спір проковтнув кулькову ручку і потрапив на операційний стіл (фото)

Так, пацієнтом виявився 26-річний мешканець з Пустомитівського району. Він розповів, що зустрічав Новий рік в компанії друзів. Зокрема, вони випили зайвого і посперечалися. Чоловік сказав, що без проблем може проковтнути кулькову ручку. Тому на очах у свідків він це і зробив.

Однак, вже наступного дня він відчув біль у шлунку, але до медиків по допомогу не звертався, адже думав, що все саме мине.

Зрештою ручка стала поперек і пробила шлунок з двох боків. Чоловік скаржився на біль у шлунку, який довго не проходив. Тому лікарі зробили гастроскопію і побачили ручку.

"Дістати ручку ендоскопічно було неможливо, довелося чоловіка оперувати", – розповів завідувач хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

Операція тривала дві години. Врешті-решт ручку зі шлунка дістали, а дірки зашили.

Пацієнта, за словами лікаря, консультували психіатри, якихось відхилень не виявили. Зазначається, що дане відхилення спровокувала надмірна доза алкоголю.

Чоловік проковтнув кулькову ручку (zaxid)