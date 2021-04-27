В Україні запустять ринок землі з 1 липня: хто і як зможе купити
Ринок землі в Україні запрацює вже з 1 липня, коли набере чинності закон про запуск в обіг сільгоспземлі. З цього дня придбати ділянку зможуть не всі бажаючі - а тільки громадяни держави як фізособи, і тільки до 100 га в одні руки.
Про це 27 квітня передали в міністерстві юстиції України на сторінці в Facebook.
У відомстві назвали особливості купівлі-продажу сільськогосподарської землі, пояснили нюанси, для кого ринок української землі буде закритий, і коли ділянки зможуть купувати компанії.
Зазначається, що зараз переважне право на покупку надають орендарям землі з 2010 року. Ціна на земельні ділянки до 2030 року не може бути нижчою нормативної грошової оцінки.
Компанії зможуть купувати землю тільки починаючи з січня 2024 року, але не більше ніж 10 тисяч га.
Банк може отримати землю у власність тільки як заставне майно і має продати за 2 роки.
Які особливості купівлі-продажу землі
- Перевірка покупця
Спочатку покупця перевіряє нотаріус на предмет можливості здійснення угоди. Проводиться вона з використанням відомостей Держреєстру прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
У Мін'юсті звернули увагу, що покупця або власника земельної ділянки також перевірятимуть за суб'єктними ознаками, оскільки визначається перелік осіб, яким за будь-яких умов забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
- Як платити
Оплата ціни сільгоспземлі за цивільно-правовими угодами здійснюється в безготівковій формі. Для цього покупцеві потрібно відкрити рахунок у банку.
- Відомості про кошти
Джерела походження коштів для купівлі земельної ділянки повинні бути документально підтверджені.
Кому забороняється купувати землю
- іноземцям до вирішення референдуму;
- державні та комунальні землі продавати не можна;
- забороняється продаж землі ближче ніж 50 км до держкордону;
- продавати землю росіянам і представникам терористів;
- продавати землю компаніям-офшорам.
Раніше в Кабміні висловилися про земельну реформу в Україні та заявили, що безкоштовних ділянок на всіх не вистачить.
Нагадаємо, перед цим міністр аграрної політики та продовольства розповів, скільки коштуватиме гектар в Україні.