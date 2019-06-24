В Україні заборонили популярний препарат від алергії

В Україні під заборону потрапив популярний антигістамінний препарат, який полегшує симптоми і знімає нежить, закладеність носа та свербіж. Про це повідомили у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Під заборону потрапив препарат Акатар (Acatar acti-tabs) і всі серії цього антигістамінного препарату. Повна назва препарату - Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki. Виробник - US Pharmacia Sp. Z o.ах, Вроцлав, Польща. Ціна Акатара в Україні – від 300 гривень за 12 таблеток.

В Україні заборонили препарат від алергії (Acatar acti-tabs)

Причина заборони – серія U 1706302 виявилася незареєстрованою на території України.

Це лікарський засіб активно застосовувався в медичній практиці для лікування алергічних реакцій. Acatar acti-tabs полегшував стан при алергічному риніті, знімав набряк слизової оболонки носа та придаткових пазух, припиняв витікання секрету з носа, знімав закладеність носа і чхання. Також його застосовували для зменшення риніту при простудних захворюваннях.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні заборонили популярний препарат від болю в животі, який застосовувався у медичній практиці навіть для немовлят.

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