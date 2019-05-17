В Україні заборонили популярні знеболюючі ліки

В Україні заборонили популярні ліки (Колаж РБК-Україна)

Цей препарат широко застосовувався у медичній практиці в Україні

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками опублікувала документ, в якому зазначено, що популярний протизапальний і знеболюючий препарат "Німесил" заборонено для реалізації на території України.

Мова йде про гранули для оральної суспензії, 100 м/г2 у однодозовых пакетах серій 84857 і 83413. Як йдеться в документі, заборона встановлена через те, що препарат зроблений для лабораторій ГИДОТТІ С. п. А., Італія, а маркуваннях на них польською мовою. Відповідно, препарат був проведений для реалізації на території Польщі, а не України.

Скріншот документа

Фармацевтичні точки продажу зобов'язані вилучити і знищити цей препарат згідно з правилами утилізації та знищення лікарських засобів, які затверджені наказом міністерства охорони здоров'я.

Препарат "Німесил" в пакетиках

"Німесил" – це нестероїдний протизапальний з розряду сульфанамидов. У медичній практиці "Німесил" застосовується як ефективний знеболюючий, протизапальний та жарознижувальний засіб широкого спектру дії. Ключова речовина – німесулід – прекрасно справлявся з больовими синдромами внаслідок травм, з різними хворобами кістково-м'язової тканини, з больовими синдромами внаслідок хірургічного втручання, з зубним болем і головними болями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні заборонили популярний препарат для лікування деяких видів онкології.

А також розповідали про те, що популярний антисептик заборонили в Україні через фальсифікацію.