В Україні заборонили популярні знеболювальні ліки

В Україні заборонили популярний препарат (Колаж РБК-Україна)

В Україні заборонили популярний знеболювальний засіб

В Україні заборонили популярні ліки для знеболювання. Під забороною тепер "Диклак Липогель", з 7 лютого Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками завдала вето на його використання, а також продаж у роздрібній мережі.

Причиною стало термінове повідомлення Держлікслужби Львівської області, але в документі йдеться, що це тимчасово.

"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу Диклак Липогель", гель 1% по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці, серії НС5441 виробництва "Салютас Фарма ГмбХ", Німеччина, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться в документі.

Зазначимо, що препарат, який опинився під забороною, продавався в тубі по 50 грамів, його серія була НС5441. Виробник вказаний Німеччина.

Диклак Липогель застосовують для зовнішнього застосування групи похідних фенілоцтової кислоти. Диклофенак володіє вираженими місцевими протиревматичними, аналгетичними та протизапальними властивостями, обумовленими пригніченням синтезу простагландинів — медіаторів болю та запалення. При запаленні, спричиненому травмами чи ревматичними захворюваннями, що препарат призводить до зменшення вираженості болю, набряку тканин і скороченню періоду поновлення функцій ушкоджених суглобів, зв'язок, сухожиль і м'язів.