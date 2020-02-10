ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні заборонили популярні знеболювальні ліки

STYLERЖиття    10.02.2020 - 13:25
В Україні заборонили популярні знеболювальні ліки
В Україні заборонили популярний препарат (Колаж РБК-Україна)

В Україні заборонили популярний знеболювальний засіб

В Україні заборонили популярні ліки для знеболювання. Під забороною тепер "Диклак Липогель", з 7 лютого Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками завдала вето на його використання, а також продаж у роздрібній мережі.

Причиною стало термінове повідомлення Держлікслужби Львівської області, але в документі йдеться, що це тимчасово.

"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу Диклак Липогель", гель 1% по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці, серії НС5441 виробництва "Салютас Фарма ГмбХ", Німеччина, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться в документі.

Зазначимо, що препарат, який опинився під забороною, продавався в тубі по 50 грамів, його серія була НС5441. Виробник вказаний Німеччина.

Диклак Липогель застосовують для зовнішнього застосування групи похідних фенілоцтової кислоти. Диклофенак володіє вираженими місцевими протиревматичними, аналгетичними та протизапальними властивостями, обумовленими пригніченням синтезу простагландинів — медіаторів болю та запалення. При запаленні, спричиненому травмами чи ревматичними захворюваннями, що препарат призводить до зменшення вираженості болю, набряку тканин і скороченню періоду поновлення функцій ушкоджених суглобів, зв'язок, сухожиль і м'язів.

Ефективність не доведена: експерти зруйнували міф про противірусні препарати Ліки від опромінення: в Чорнобилі виявили унікальний грибок
Новини України лекарства
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся