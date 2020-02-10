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В Украине запретили популярное обезболивающее лекарство

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 13:25
В Украине запретили популярное обезболивающее лекарство
В Украине запретили популярный препарат (Коллаж РБК-Украина)

В Украине запретили популярное обезболивающее средство

В Украине запретили популярное лекарство для обезболивания. Под запретом теперь "Диклак Липогель", с 7 февраля Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками нанесла вето на его использование, а также продажу в рознице.

Причиной стало срочное сообщение Гослекслужбы Львовской области, но в документе говорится, что это временно.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Диклак Липогель", гель 1% по 50 граммов в тубе; по 1 тубе в картонной коробке, серии НС5441 производства "Салютас Фарма ГмбХ", Германия, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в документе.

Отметим, что препарат, который оказался под запретом, продавался в тубе по 50 граммов, его серия была НС5441. Производитель указан Германия.

Диклак Липогель применяют для наружного применения группы производных фенилуксусной кислоты. Диклофенак обладает выраженными местными противоревматическими, анальгезирующими и противовоспалительными свойствами, обусловленными угнетением синтеза простагландинов — медиаторов боли и воспаления. При воспалении, вызванном травмами или ревматическими заболеваниями, препарат приводит к уменьшению выраженности боли, отека тканей и сокращению периода восстановления функций поврежденных суставов, связок, сухожилий и мышц.

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