В Україні заборонений: фізіолог назвав ефективний метод лікування COVID-19

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні заразив вже більше 6 тисяч чоловік, але є ефективний метод лікування

Коронавірус в Україні зафіксований у 6 125 осіб, з яких 161 померли. В даний час немає вакцини і ліків від COVID-19, але в багатьох країнах для лікування заражених використовується плазма тих, хто видужав. Проте в нашій країні даний метод лікування заборонений.

За словами завідувача відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені А. А. Богомольця НАН України Віктора Досенко, цей спосіб лікування є ефективним і безкоштовним. Мова йде про використання крові людей, які вже перехворіли коронавірусом і тепер вже здорові.

"Це так званий метод пасивної імунізації – якщо від людини, яка вже сформував імунітет, ми передаємо його частину людині, яка зараз перебуває в тяжкому стані, то це може значно допомогти. Цей метод рятував життя при різних вірусних інфекціях, починаючи ще з "іспанського грипу" 1918-1920 років", – розповів Досенко в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

Він також зазначив, що лікарі припускають, що імуноглобуліни не грають важливу роль у боротьбі з вірусом, оскільки люди вмирають не від коронавіруса, а від синдрому, який виникає в організмі, і знищує власні легені – гострий респіраторний дистрес-синдром (ARDS).

Експерт зазначив, що багато країн повернулися до цього методу, включаючи США і Канаду, тому що він дійсно працює. При цьому раніше його не використовували лише з тієї причини, що на ньому важко заробити.

Українські спеціалісти знають про нього, але у них немає дозволу на застосування цього методу експериментальної терапії вірусних інфекцій.

"Зв'язалися з Центром громадського здоров'я та МОЗ, знайшли розуміння, разом підготували всі необхідні документи, і ось це тягнеться другий тиждень. Досі наказу немає і українські лікарі поки не мають можливості застосовувати цей метод", – розповів Досенко.

Нагадаємо, що за словами вчених, з часу виявлення вірусу SARS-CoV-2 з'явилося мінімум 30 різних штамів.