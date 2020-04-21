В Украине запрещен: физиолог назвал эффективный метод лечения COVID-19

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине заразил уже более 6 тысяч человек, но есть эффективный метод лечения

Коронавирус в Украине зафиксирован у 6 125 человек, из которых 161 скончались. В данное время нет вакцины и лекарства от COVID-19, но во многих странах для лечения зараженных используется плазма выздоровевших. Однако в наше стране данный метод лечения запрещен.

По словам заведующего отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины Виктора Досенко, этот способ лечения является эффективным и бесплатным. Речь идет об использовании крови людей, которые уже переболели коронавирусом и теперь уже здоровы.

"Это так называемый метод пассивной иммунизации – если от человека, который уже сформировал иммунитет, мы передаем его часть человеку, который сейчас находится в тяжелом состоянии, то это может значительно помочь. Этот метод спасал жизни при различных вирусных инфекциях, начиная еще с "испанского гриппа" 1918-1920 годов", – рассказал Досенко в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

Он также отметил, что врачи предполагают, что иммуноглобулины не играют важную роль в борьбе с вирусом, поскольку люди умирают не от коронавируса, а от синдрома, который возникает в организме, и уничтожает собственные легкие – острый респираторный дистресс-синдром (ARDS).

Эксперт отметил, что многие страны вернулись к этому методу, включая США и Канаду, потому что он действительно работает. При этом ранее его не использовали лишь только по той причине, что на нем тяжело заработать.

Украинские специалситы знают о нем, но у них нет разрешения на применение этого метода экспериментальной терапии вирусных инфекций.

"Связались с Центром общественного здоровья и Минздравом, нашли понимание, вместе подготовили все необходимые документы, и вот это тянется вторую неделю. До сих пор приказа нет и украинские врачи пока не имеют возможности применять этот метод", – рассказал Досенко.

Напомним, что по словам ученых, со времени обнаружения вируса SARS-CoV-2 появилось минимум 30 разных штаммов.