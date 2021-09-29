В Україні через заморозки оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки: де буде найгірше

За даними Українського гідрометцентру, заморозки ймовірні вночі в найближчі кілька днів майже по всій країні.

"Вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні грунту і місцями в повітрі 0-5 (I рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - розповіли синоптики.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що на Віри, Надії, Любові, Софії в Україні буде сонячно і холодно. Вдень при цьому буде досить комфортно, +10+16 градусів. Вночі очікується +1+8, а при проясненнях - заморозки.

"Найхолоднішою виявиться північно-східна частина України. Близькість атмосферного фронту із заходу прикриє хмарами наші західні області, тому там заморозки менш вірогідні", - пише Діденко.

За її словами, холодне повітря дійде до півдня, але не торкнеться прибережних районів.

У четвер опади малоймовірні, хіба що невеликі дощі і хмарність можливі вздовж західного кордону. У Криму і Приазов'ї посилиться східний вітер до 15-20 метрів в секунду.

Що буде з погодою в Києві

У столиці, за прогнозом Діденко, завтра без опадів. Вночі очікується холодна погода, +4+6 градусів. На околицях місцями +1+3, можливі заморозки. Вдень буде +11+13 градусів.

В Укргідрометцентрі на картах також показали, що буде з градусами і опадами 30 вересня.

Скрін: Погода в Україні 30 Вересня (meteo.gov.ua)

В Укргідрометцентрі прогнозують, що така погода протримається в наступні п'ять днів, 3-4 числа трохи потеплішає, до +14+16, на півдні і заході до +20 градусів.