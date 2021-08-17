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В Україні злетять ціни на яблука: озвучені "космічні" цифри

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Вівторок 17 серпня 2021 10:49
В Україні злетять ціни на яблука: озвучені "космічні" цифри Фото: в Україні злетять ціни на яблука (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні очікується значне зростання цін на найпопулярніший у нас фрукт - яблука. Експерти кажуть - у всьому винен неврожай і називають космічну ціну за кілограм.

Про це йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

Так, фермери кажуть, що через низький урожай ціна яблук може досягти 70 грн за кілограм за деякі сорти.

Вітчизняних фруктів на прилавках буде значно менше, ніж у попередні роки через несприятливі погодні умови.

Як змінилися ціни на яблука за перше півріччя 2021-го

Зазначимо, що за даними Держстату, середня вартість яблук в Україні зросла з грудня минулого року по липень 2021-го всього на три гривні. З 18,21 грн/кг до 21,42 грн/кг.

А ось самий "злетівший" в ціні продукт з фруктово-овочевого кошика - буряк. Його вартість збільшилася за півроку в три рази - з 5,39 до 15,12 гривні за кілограм.

Яблука - ідеальне джерело клітковини

Лікарі радять з'їдати по 1-2 яблука в день, щоб забезпечити себе набором корисних речовин, що в них містяться. А при перевищенні норми можуть виникнути здуття живота і запори, особливо якщо шлунково-кишковий тракт - ваше слабке місце. Хочете з'їсти більше - запечіть в духовці або мікрохвильовці.

Зазначимо, що яблука є найпопулярнішим фруктом серед українців. Українське яблуко вважається соціальним продуктом, доступним для незахищених груп населення. Але судячи з прогнозів експертів, скоро і цей фрукт багато хто не зможе собі дозволити.

Раніше ми писали, кому не можна їсти яблука, щоб не нашкодити здоров'ю.

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