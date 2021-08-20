В Україні злетіли ціни на мед: скільки просять за літр

Чому подорожчав мед

Ціна меду пішла стрімко вгору, через те, що кількість бджіл на пасіках скоротилися через погодні умови. Цього року була пізня весна.

Відзначається, що в частині регіонів багато бджіл померло від заморозків. Крім того, негода вплинула і на деякі рослини-медоноси. Вони після неї зникли. Обсяги виробництва меду у 2021 році скоротилися майже на половину, а це конкретно вплинуло на його вартість.

Скільки зараз коштує мед

Найдорожчий зараз - це акацієвий і липовий. За літр ласощів просять 200-300 гривень. Соняшниковий мед - один з дешевих. За літр такого меду просять від 150 гривень.

Чим корисний мед

Мед є багатим джерелом вітамінів і мінералів. Він містить всі вітаміни групи В, К, Е, С, провітамін А. Бо вітаміни знаходяться в з'єднанні з природними мінеральними солями і біогенними амінами, користь від них набагато вище синтетичних замінників.

З макро - і мікроелементів в ньому містяться магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, хлор, сірка, цинк, йод, мідь, залізо. Кожен з цих елементів впливає на перебіг фізіологічних процесів організму, виступаючи в ролі каталізаторів біохімічних реакцій.