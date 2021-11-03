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В Україні виявили небезпечний аптечний засіб: його терміново прибирають з продажу

Автор: Світлана Мащенко

В українські аптеки та інтернет-магазини завезли засіб, в якому виявили небезпечну речовину - оксид етилену, що є канцерогенним.

Про це повідомили в Київському управлінні Держпродпотребслужби.

Йдеться про біоактивну добавку (БАД), яка, якщо вірити виробнику, допоможе скинути вагу.

Називається цей диво-засіб "OstroVit Контроль Апетиту 60 капсул" і експортувався він з Польщі. Виробник: Fitnes Trading Robert Szulborski, Zambrow в Україну.

"Це набір капсул, які легко ковтати, які можуть швидко і ефективно знизити апетит... Суміш натуральних інгредієнтів, які прискорюють обмін речовин і процес спалювання жирів. Продукт також регулює рівень цукру в крові, тим самим викликаючи відчуття ситості і зменшуючи голод", - йдеться в описі дієтичного засобу.

У нас таку БАД вільно можна купити. За 60 капсул просять 300-350 грн.

Фото: Небезпечна БАД, завезена в Україну (oblvet.org.ua)

"Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує про надходження інформаційного повідомлення від 28 жовтня 2021 року щодо виявлення несанкціонованої речовини оксид етилену в порошку екстракту гарцинії камбоджійської, використовуваної в харчовій добавці", - йдеться в повідомленні.

Засіб вимагають негайно витягти з продажу та письмово проінформувати відповідні органи.

Чим небезпечний оксид етилену?

Це біоцид, який широко використовується в країнах за межами Європейського Союзу для стерилізації харчових продуктів. Його тривале вживання може викликати рак.

Зазначимо, що речовину оксид етилену знаходять в імпортованих в Україну продуктах не так вже й рідко. Так, нещодавно його виявили у випічці.

Раніше ми також писали також, що оксид етилену знайшли в популярному енергетиці. Це викликало великий суспільний резонанс, після чого виробникам довго довелося пояснюватися.

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