В Україні може зрости захворюваність на штам "Дельта": лікар озвучив тривожні прогнози

За його словами, наступного тижня найімовірніше Україна зможемо отримати фінальне підтвердження щодо вже нових зразків, там уже є підозри на "Дельта". Лікар наголосив, що швидше за все, цифри будуть оновлюватись.

Також він додав, що в Україні зараз захворюваність спадає стабільними темпами - від 10 до 20% на тиждень.

Вдвічі за тиждень спостерігається велике зростання захворюваності у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Росії, Греції та Кіпрі.

"Якщо говорити про осінь, наші оцінки більш песимістичні, ми очікуємо, що спалах може початися в Україні цього або наступного місяця, тобто значно раніше, ніж восени", - сказав експерт.

Що відомо про штам "Дельта"

23 червня перший підтверджений випадок штаму "Дельта" зареєстрували у Словаччині. Інфікована особа приїхала з Росії.

Штам "Дельта" віднесений до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння". Лікарі стверджують, що уражені цим штамом вдвічі більше піддаються небезпеці потрапити до стаціонару, ніж інфіковані штамом "Альфа".

Хворі, в яких виявляли цей штам, мали такі симптоми:

висока температура

біль в горлі

нежить

кашель.

Проте на відміну від звичайної застуди, перебіг захворювання був більш важким.