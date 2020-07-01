В Україні ввели поняття "проступок": як і за що каратимуть тих, хто "оступився"

В Україні з 1 липня 2020 вводиться термін "кримінальний проступок". Пов'язано це з набранням чинності відповідного законопроєкту, який вводить таке поняття в Кримінальний кодекс України. Як тепер будуть карати тих, хто "оступився" - у матеріалі Styler.

Зазначимо, що нормативний акт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" був підписаний ще Петром Порошенком у 2019-му. З повним текстом закону можна ознайомитися за посиланням.

Проступком тепер називатимуть всі правопорушення, не пов'язані з позбавленням волі і за які передбачено штраф до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень).

Таким чином до переліку потрапляють близько ста видів правопорушень з КК України. Серед них:

нанесення легких тілесних ушкоджень, побоїв;

негрупове хуліганство;

шахрайство на суму до 105 тисяч гривень;

крадіжка (некваліфікована, негрупова до 105 тисяч);

зберігання наркотиків у невеликих кількостях (без збуту);

фіктивне підприємництво, яке не завдало серйозних збитків державі.

Розслідуванням проступків будуть займатися дізнавачі замість слідчих. Близько 37 тисяч таких працівників повинні приступити до роботи з 1 липня.

Штрафи за проступки також зросли з 1 липня. Приміром, за просту крадіжку тепер можуть оштрафувати на суму від 17 до 51 тисячі гривень (раніше мінімум був 850 грн).

Нагадаємо, що закон про кримінальні проступки був підписаний Петром Порошенком у кінці його повноважень - 19 квітня 2019-го - напередодні другого туру виборів.