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В Україні під час карантину зросла кількість відходів: суттєво і дуже небезпечно

Неділя 16 серпня 2020 09:25
В Україні під час карантину зросла кількість відходів: суттєво і дуже небезпечно
Карантин в Україні сприяв зростанню кількості відходів (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Експерти закликають більш уважно ставитися до навколишнього середовища

Карантин в Україні сприяв тому, що відходи почали у великих кількостях забруднювати навколишнє середовище. Основна причина екологічної проблеми, за словами експертів, полягає саме в тому, що змінився склад сміття.

"Збільшилася, за деякими оцінками, в три рази кількість використаних і викинутих поліетиленових рукавичок. Падіння доходів жителів України призвело до зменшення обсягів так званої "дорогої" упаковки - наприклад, люди стали менше купувати молоко в упаковці типу TetraPac - адже воно дорожче", - зазначила Тетяна Тихомирова, передає сайт "Сьогодні".

Максим Сорока, кандидат технічних наук з екологічної безпеки, зазначив, що за час карантину частка відходів одноразової тари і упаковки перетнула позначку в 50% за вагою.

"Це суттєво і дуже небезпечно. Велика кількість відходів утворилася через додаткові санітарні заходи. Всі кричать про засилля застосовуваних масок та іншого. Однак за обсягами ці відходи ще не скоро наздоженуть масу відходів, яка утворилася в супермаркетах і продуктових магазинах під час "упакованого" періоду продажу", - прокоментував експерт.

Експерт також звернув увагу на те, що під час карантину через пандемію багато хто замовляв доставку їжі додому. Тобто споживання картонно-паперової та пластикової тари зросло приблизно у 15-30 разів.

Основною проблемою, звичайно, є недбалість людей, які дозволили даній ситуації статися. Адже в першу чергу проблема полягає в низькій культурі споживання та відсутності звички сортувати відходи.

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