ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 08:30
В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото) В Україні після війни будуть їздити трамваї Konstal 105 (фото: wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Войналович

Після перемоги України над російським загарбником Польща передасть нашим містам трамваї, що допоможе полегшити процес відновлення роботи громадського транспорту по закінченні війни.

У своєму Facebook глава Міського управління транспорту Вроцлава Кшиштоф Балавейдер пообіцяв, що його місто, а також Познань, нададуть Україні трамваї, які знаходяться у розпорядженні цих міст, але не використовуються на маршрутах.

Мова йде про трамваї Konstal 105. І ось як вони виглядають у різних моделях:

В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)

Трамвай Konstal 105 (фото: wikipedia.org)

"Я вважаю, що відразу після війни, у перехідний період, вони допоможуть одному з українських міст повернутися до нормального життя", - сказав Балавейдер.

Швидше за все, перш за все трамваї будуть направлені у Харків. Принаймні польський чиновник показав наслідки російських обстрілів трамвайного депо саме цього міста.

В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)

Трамвайне депо Харкова виглядає сьогодні так (фото: t.me/h_saltovka)

Додамо, що трамваї Konstal 105 вироблялися до 1992 року компанією Konstal в Хожуві. На даний час це найбільш розповсюджений трамвайний вагон в Польщі.

Довжина вагону складає 13,5 м. Кількість сидячих місць - 23.

До речі, дивіться, як виглядає особняк Бенедикта Камбербетча, в якому він поселить біженців з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша
LITE
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів
Найцікавіші книжки, після яких дитина полюбить читати: топ світових шедеврів