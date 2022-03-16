В Україні після війни їздитимуть нові трамваї: як вони виглядають (фото)

Після перемоги України над російським загарбником Польща передасть нашим містам трамваї, що допоможе полегшити процес відновлення роботи громадського транспорту по закінченні війни.

У своєму Facebook глава Міського управління транспорту Вроцлава Кшиштоф Балавейдер пообіцяв, що його місто, а також Познань, нададуть Україні трамваї, які знаходяться у розпорядженні цих міст, але не використовуються на маршрутах.

Мова йде про трамваї Konstal 105. І ось як вони виглядають у різних моделях:

Трамвай Konstal 105 (фото: wikipedia.org)

"Я вважаю, що відразу після війни, у перехідний період, вони допоможуть одному з українських міст повернутися до нормального життя", - сказав Балавейдер.

Швидше за все, перш за все трамваї будуть направлені у Харків. Принаймні польський чиновник показав наслідки російських обстрілів трамвайного депо саме цього міста.

Трамвайне депо Харкова виглядає сьогодні так (фото: t.me/h_saltovka)

Додамо, що трамваї Konstal 105 вироблялися до 1992 року компанією Konstal в Хожуві. На даний час це найбільш розповсюджений трамвайний вагон в Польщі.

Довжина вагону складає 13,5 м. Кількість сидячих місць - 23.