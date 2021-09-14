В Україні відновили рідкісний мопед "Карпати-крос": у продажу майже не було

Даний мопед був випущений в 1986 році. Його знайшли в Кривому Розі в одній зі спортивних шкіл. Його залишили там після того, як мопед отримав кілька пошкоджень. У нього було пошкоджено зчеплення, пробитий картер і погнута передня вилка.

І ось через 35 років "Карпати-Крос" повністю відреставрований і тепер виглядає як новий. На таких мопедах підлітки вчилися азам мотокросу. На мопеді немає світлових приладів, спідометра, звукового сигналу, дзеркал і багажника, тому він в роздрібну торгівлю практично не надходив.

Мопед "Карпати-Крос" (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

У цього мопеда власна конструкція рами, коротке заднє крило, посилена вилка з потужними вкладишами і по-іншому розташовані кріплення амортизаторів.

Мопед "Карпати-Крос" (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

На мопеді встановлені 16-дюймові колеса зі спеціальною кросовою гумою. На задньому колесі знаходиться спеціальна зірочка. У комплекті було три зірочки різного діаметру, завдяки чому змінювалося передавальне число в залежності від специфіки траси змагань.

В Україні відновили мопед "Карпати-Крос" (відео: YouTube)