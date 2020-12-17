В Україні посилили штрафи за маски на підборідді: суми чималі

В Україні будуть по-новому штрафувати за неправильно надіті на обличчя маски. Тепер підприємства зобов'язали дивитися за тим, чи не порушене це правило. Якщо побачать людину з маскою на підборідді - підприємство заплатить штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

17 грудня за законопроект №3890 проголосували 241 депутат. Більшість народних обранців з партії "Слуга народу" Відзначимо, що документ розробив Кабінет міністрів подав до парламенту прем'єр-міністр Денис Шмигаль деякий час тому.

Згідно з документом, підприємства усіх форм власності (починаючи від торгових центрів і закінчуючи державними установами) повинні контролювати, щоб їх відвідувачі не знімали маски вже в приміщенні, а також одягали її правильно.

Штрафи торкнуться тих, хто буде пускати в громадський транспорт, торгові центри та інші заклади людей, у яких маски надіті на підборіддя. Саме їм загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях. Глава країни підписав закон, який доповнюється частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 255 гривень). Такий штраф загрожує за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без маски під час карантину.

Як раніше повідомлялося, в Україні за тиждень виписали 14 тисяч штрафів за відсутність масок.