В Україні прибрали "пакунок маляти": що тепер отримають батьки

В Україні більше не будуть видавати новоспеченим батькам "пакунок маляти". Раніше в ньому було все необхідне для дитини після її народження, і він видавався жінкам в пологовому будинку. Тепер Кабінет міністрів вирішив видавати породіллям соціальну допомогу в розмірі 5000 гривень при виписці з пологового будинку. Нова програма передбачає, що батьки дитини зможуть на цю суму придбати необхідні товари для новонародженого в спеціальному магазині.

Таке рішення про заміну "бебі-боксів" прийняли на засіданні уряду 29 липня.

Як можна буде отримати соціальну допомогу

Картку будуть оформляти в ПриватБанку і видавати при виписці з пологового відділення. Компенсацію можна буде отримати протягом 12 місяців і витратити виключно на закупівлю дитячих товарів та гігієнічних засобів для породіль в спеціальному магазині. Інші товари по цій картці буде купити не можна.

Відзначимо, що раніше породіллі в деяких регіонах країни скаржилися, що в пакеті малюка речі низької якості, інші й зовсім їх не отримали. Зараз до старту програми в деяких регіонах країни жінки ще будуть отримувати "бебі-бокс", поки вони не закінчаться на складах.

Зазначимо, що 30 червня 2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі, Антимонопольним комітетом України прийнято рішення скасувати процедуру закупівлі "пакунка маляти".

Також нагадаємо, що "бебі-бокс" був у програмі реформ колишнього міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Раніше ми писали, що українці почали активно продавати бебі-бокси, подаровані урядом.

Також повідомлялося, скільки українцям потрібно заплатити за пологи і лікування інсульту.