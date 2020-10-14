В Україні тричі перерахують мінімальні виплати: коли і скільки додадуть

В Україні підвищення мінімальних виплат буде здійснюватися в три етапи. Це пов'язано з перерахунком мінімального прожиткового мінімуму. Дати перерахунків вже закладені в бюджеті на 2021 рік.

Перерахунок виплат в першу чергу відіб'ється на тих, хто отримує мінімальні пенсії й найближче підвищення варто очікувати в грудні 2020 року. Про це пише OBOZREVATEL.

У грудні мінімальна пенсія збільшиться з 1712 гривень до 1769 гривень. У 2021 році підвищення буде два: з липня виплати підвищаться до 1854 гривень, а з грудня – до 1934 гривень.

Крім того, будуть встановлені нові прожиткові мінімуми ще в декількох категоріях.

З грудня 2020 року:

Для дітей до 6 років - 1921 гривня

Для дітей від 6 до 12 гривень – 2395 гривень

Для працездатних осіб – 2270 гривень

Для осіб, які втратили працездатність – 1769 гривень

З липня 2021 року:

Для дітей до 6 років – 2013 гривень

Для дітей від 6 до 18 років – 2510 гривень

Для працездатних осіб – 2379 гривень

Для осіб, які втратили працездатність – 1854 гривень

З грудня 2021 року:

Для дітей до 6 років – 2100 гривень

Для дітей від 6 до 18 років – 2618 гривень

Для працездатних осіб – 2481 гривня

Для осіб, які втратили працездатність – 1934 гривні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські пенсіонери можуть оформити пенсію онлайн і пояснювали, як це можна зробити.

А також розповідали про те, що в Україні оновили порядок виплати та розмір соцдопомоги.