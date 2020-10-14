В Україні тричі перерахують мінімальні виплати: коли і скільки додадуть

Перший етап підвищення виплат почнеться вже в грудні 2020 року
В Україні підвищення мінімальних виплат буде здійснюватися в три етапи. Це пов'язано з перерахунком мінімального прожиткового мінімуму. Дати перерахунків вже закладені в бюджеті на 2021 рік.
Перерахунок виплат в першу чергу відіб'ється на тих, хто отримує мінімальні пенсії й найближче підвищення варто очікувати в грудні 2020 року. Про це пише OBOZREVATEL.
У грудні мінімальна пенсія збільшиться з 1712 гривень до 1769 гривень. У 2021 році підвищення буде два: з липня виплати підвищаться до 1854 гривень, а з грудня – до 1934 гривень.
Крім того, будуть встановлені нові прожиткові мінімуми ще в декількох категоріях.
Для дітей до 6 років - 1921 гривня
Для дітей від 6 до 12 гривень – 2395 гривень
Для працездатних осіб – 2270 гривень
Для осіб, які втратили працездатність – 1769 гривень
Для дітей до 6 років – 2013 гривень
Для дітей від 6 до 18 років – 2510 гривень
Для працездатних осіб – 2379 гривень
Для осіб, які втратили працездатність – 1854 гривень
Для дітей до 6 років – 2100 гривень
Для дітей від 6 до 18 років – 2618 гривень
Для працездатних осіб – 2481 гривня
Для осіб, які втратили працездатність – 1934 гривні
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські пенсіонери можуть оформити пенсію онлайн і пояснювали, як це можна зробити.
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