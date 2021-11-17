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В Україні теплішає, але не скрізь: синоптики розповіли про погоду

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Середа 17 листопада 2021 06:31
В Україні теплішає, але не скрізь: синоптики розповіли про погоду Колаж РБК-Україна: погода в Україні 17 листопада буде без опадів
Автор: Styler

Погода в Україні сьогодні, 17 листопада, буде сонячною. У деяких областях повітря прогріється до 8-9 градусів тепла, а десь максимум буде тільки +4.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західних областях без опадів. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій та Рівненській областях буде +6+8. У Тернопільській та Хмельницькій - +3+5.

На півночі країни також без дощів. У Чернігівській та Сумській областях місцеві жителі зможуть розраховувати на +3+5.

У центральній частині України сухо. У Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Полтавській областях +3+5.

На сході також без опадів. У Донецькій, Луганській та Харківській областях очікується +3+5.

На півдні буде трохи тепліше. У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях +5+7. У Миколаївській області +4+6.

В окупованому Криму дощу не буде. Температура повітря на півострові складе +7+9 градусів.

У Києві сьогодні буде найхолодніше - тільки +2+4. При цьому буде дути південний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

В Україні теплішає, але не скрізь: синоптики розповіли про погоду

Погода в Україні 17 листопада (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики назвали дату першого снігу в Києві.

Ми також писали про те, що в Україні очікуються морози до -10 градусів. Синоптики розповіли, де буде найхолодніше.

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