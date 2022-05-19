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В Україні температура повітря різко "підстрибне": де буде сонячна погода

Фото: Погода в Україні принесе потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні зміниться та настане справжнє літо. Місцями температура підійматиметься до +27 градусів.

Читайте нижче в матеріалі Styler, де буде найспекотніше.

Прогноз погоди на 20 травня

За даними синоптика Наталки Діденко, вже завтра, 20 травня, температура повітря "підстрибне" до +18...+24 градусів.

Також вона попередила про вітер. За її даними, на заході та сході України він буде рвучким.

Окрім того, дощі можливі у п'ятницю лише на північному сході України. Проте все ж більшість наших областей завтра опиниться у сухій повітряній масі.

В Укргідрометцентрі синоптики прогнозують, що дощитиме, ймовірно, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині. Також не обійдеться без опадів на Сумщині та Чернігівщині.

Прогноз для Києва

У столиці очікується суха тепла погода, максимальна температура досягне +22 градусів. Дощі в Києві малоймовірні.

Діденко каже, що в суботу дощів побільшає. Вони пройдуть скрізь з грозами, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Криму.

А в неділю, 22-го травня, відчутно похолодає вдень, температура повітря знизиться до +12...+18 градусів.

Раніше ми повідомляли, що погода влітку принесе чимало сюрпризів.

Також ми писали про магнітні бурі, які змусять поболіти наші голови.

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