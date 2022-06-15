В Україні суттєво похолодає, а потім затягне дощами: де зіпсується погода

Погода в Україні зіпсується з приходом в деякі області суттєвого похолодання й дощами, які блукатимуть країною в наступні три дні, але вже з неділі повернуться сонце і спека.

Що далі буде з погодою - читайте в нашому матеріалі нижче.

Прогноз на завтра

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в четвер в Україні "може бути навіть холодно".

Найближчої ночі у західних областях температура повітря ледь досягатиме +8+12 градусів, а в Карпатах навіть очікується +6+10 градусів. На решті території тепліше, проте свіжувато, +12+16 градусів в нічний час.

Протягом дня 16-го червня максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме +22+27 градусів.

Опади завтра в Україні не передбачаються. Лише незначні дощі синоптик прогнозує в Сумській області.

Зазначимо, що в Укргідрометцентрі сильні опади 16 червня прогнозують на сході країни.

Скріншот (meteo.gov.ua)

Погода в Києві до кінця тижня

У Києві в четвер, за прогнозом Діденко, буде "маловітряно, сонячно, красиве небо, свіжа ніч, теплий, до +25 градусів, день".

У п'ятницю в столиці ймовірний дощ із грозою, а в суботу похолоднішає до +22 градусів, у неділю відновиться ясна літня погода - буде сонячно та +27 градусів.

Що буде з погодою далі і коли повернеться спека

В гідрометцентрі прогнозують, що в неділю прийде антициклон, який почне прогрівати повітря, а в понеділок 20 червня буде сухо та дуже спекотно - до +33 градусів.

До цього часу в країні будуть дощі - 17 червня сильні на заході, 18-го - в центрі та на сході.