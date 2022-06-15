В Украине существенно похолодает, а затем затянет дождями: где испортится погода

Погода в Украине испортится с приходом в некоторые области существенного похолодания и дождями, которые будут блуждать по стране в следующие три дня, но уже с воскресенья вернутся солнце и жара.

Что дальше будет с погодой - читайте в нашем материале ниже.

Прогноз на завтра

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что в четверг в Украине "может быть даже холодно".

Ближайшей ночью в западных областях температура воздуха едва будет достигать +8+12 градусов, а в Карпатах даже ожидается +6+10 градусов. На остальной территории теплее, однако свежевато, +12+16 градусов в ночное время.

В течение дня 16-го июня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +22+27 градусов.

Осадки завтра в Украине не предвидятся. Лишь незначительные дожди синоптик прогнозирует в Сумской области.

Отметим, что в Укргидрометцентре сильные осадки 16 июня прогнозируют на востоке страны.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве до конца недели

В Киеве в четверг, по прогнозу Диденко, будет "маловетренно, солнечно, красивое небо, свежая ночь, теплый, до +25 градусов, день".

В пятницу в столице вероятен дождь с грозой, а в субботу похолодает до +22 градусов, в воскресенье возобновится ясная летняя погода - будет солнечно и +27 градусов.

Что будет с погодой дальше и когда вернется жара

В гидрометцентре прогнозируют, что в воскресенье придет антициклон, который начнет прогревать воздух, а в понедельник 20 июня будет сухо и очень жарко - до +33 градусов.

До этого времени в стране будут дожди - 17 июня сильные на Западе, 18-го - в центре и на востоке.