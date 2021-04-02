В Україні істотно подорожчають продукти: що злетить в ціні найбільше

У всьому світі продуктова криза

"Неврожай і економічна криза, викликані пандемією, призвели до дефіциту продовольства у світі. За прогнозом ООН у 2021 році страждати від голоду будуть понад 270 мільйонів людей. Зростання цін на світових ринках збільшив експорт продовольства з України, особливо це стосується зернових та олійних культур. Це своєю чергою викликало підвищення цін на продукти на внутрішньому ринку", - пояснив нам кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

А ось інвест-аналітик Вадим Бардась вважає, що зростання цін на харчові продукти пов'язані також з монетарною політикою в Україні.

"У 2021 році очікується продовження м'якої монетарної політики як стосовно долара, так і щодо гривні. Це буде впливати на загальний обсяг грошової маси як в глобальній економіці, так і в Україні. Зокрема, враховуючи плани США з приводу викупу іпотечних і скарбничих зобов'язань, кількість долара в обігу збільшиться на 15%, а гривневі маси через зростання піраміди ОВДП додасть 18%. В результаті Україна отримає імпорт доларової інфляції помноженої на зростання внутрішнього індексу споживчих цін. Це призведе до збільшення загального рівня цін в економіці на 20-25%", - пояснив експерт.

Дорожчати буде практично всі

Економічний експерт Олександр Хмелевський каже, що подорожчають майже всі продукти споживчого кошика.

"Зростають ціни на хліб, борошно, крупи. Ціни на олію б'ють рекорди. Зростання цін на зернові збільшило вартість м'яса і яєць. Крім того, на подорожчання продовольства вплинуло подорожчання пального, газу та електроенергії. Особливо це стосується овочів і фруктів старого врожаю, які зберігаються в холодильниках", - зазначив експерт.

В травні ціни можуть трохи стабілізуватися

Частково харчові продукти можуть завмерти в цінах на початку нового сезону овочів і фруктів. Однак деякі позиції будуть рости до осені.

"Очікується, що в травні стабілізуються ціни на яйця, молоко і м'ясо. Також у травні різко знизяться ціни на фрукти та овочі минулого врожаю, їх потрібно буде швидко реалізовувати. Однак ціни на борошно, крупи, олію, цукор будуть рости до нового врожаю. Проте і восени вони, хоч і трохи знизяться, вони будуть значно вище рівня 2020 року", - розповів Хмелевський.

До кінця 2021 року ціни піднімуться на всі продукти

"Очікується, що протягом 2021 року ціни на продовольство можуть зрости в середньому на 50%. Особливого зростання торкнуться ціни на борошно, крупи, макаронні вироби, цукру, яєць, масла. У цих групах товарів за підсумками 2021 року зростання цін може досягти 100% і вище. Уряд вже ввів регулювання цін на соціально значимі продукти, але навряд чи таке регулювання принесе бажаний результат", - резюмував Хмелевський.