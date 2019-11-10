В Україні може істотно подорожчати електрика: вихід є тільки один

В Україні може подорожчати електрика (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Експерт зазначив, що різні тарифи для промисловості і населення - це ракова пухлина для економіки країни

Найближчим часом немає ніяких перспектив по вирівнюванню цін на електроенергію для промисловості та населення, тому тарифи будуть зростати. На думку експерта, це є головними помилками ринку електроенергії, які потрібно вирішити.

"Треба підвищувати тарифи для населення. Поетапно. Без шокового підняття тарифів для промисловості ринок зараз вже не збалансований", - заявив віце-президент Першої енергетичної асоціації України Олександр Рогозін.

В Україні може подорожчати електрика (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Крім того, голова Національної комісії з тарифів Валерій Тарасюк вважає, що зарплати в Україні ніколи не стануть європейськими, якщо не буде побудований ринок і не буде переможене перехресне субсидування.

"Це самообман, що ми платимо найнижчий тариф за електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф за нас його сплачує хлібозавод, закладає ціну на хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібозавод ще і втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція", - розповів Тарасюк.

Також він підкреслив, що різні тарифи для промисловості і населення - це ракова пухлина для економіки країни, і ситуацію потрібно вирівнювати. Він додав, що зараз існує єдиний шлях для подальшого розвитку - тарифи для населення повинні бути такими ж, як і для бізнесу.

Рогозін додає, що ще одна проблема, яка потребує негайного вирішення – 100% оплата рахунків за електроенергію. "Щоб не було соціальних проблем в деяких регіонах, і щоб не збанкрутував оператор систем передачі, ми зобов'язані вирішити цю проблему. Зробити це можна досить просто - наприклад, через спеціальні бюджетні програми", - сказав експерт.