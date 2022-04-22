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В Україну суне штормова погода: синоптики зробили попередження

Фото: Погода в Україні буде штормовою (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде зі штормовим вітром в ряді областей, в цілому потеплішає, проте смуги з більш холодним повітрям залишаться.

Що буде з погодою в країні в суботу 23 квітня і на Великдень - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"Вдень 23 квітня у більшості північних, центральних та південних областей пориви вітру 15-20 м/с", - попередили в Укргідрометцентрі.

"У суботу в північних, центральних областях та в південній частині України пориви південного та південного вітру досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду. Обережно. На заході та сході вітер буде помірним.", - пише Наталка Діденко.

23 квітня очікується помірно теплий день

Максимальна температура повітря становитиме +12... +18 градусів.

Трохи свіжішою виявиться смуга Житомирська - Хмельницька - Тернопільська - Івано-Франківська - Львівська - Закарпатська область. Тут буде +8... +13 градусів.

Дощі ймовірні у західних, північних областях, місцями у центральній частині та в Одеській області. На решті території здебільшого сухо.

Прогноз для Києва

У Києві 23-го квітня нарешті відчутно потепліє. Очікується +14... +16 градусів. Можливий невеликий дощ. Вітер буде сильним, 15-18 метрів.

На Паску в Україні скрізь буде тепло,+14... +20 градусів. Ймовірні грози.

Дивіться карти погоди на вихідні:

Скрін: Погода в Україні 23-24 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що треба зробити обов'язково на Страсну п'ятницю.

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