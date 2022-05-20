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В Україну суне "шторм" і похолодання: синоптики оголосили І рівень небезпечності

Фото: Погода в Україні принесе похолодання і штормовий вітер (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на вихідних принесе сильний зі штормовими поривами вітер і значне похолодання.

Де вируватиме негода найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Штормове попередження синоптики зробили на суботу, а от в неділю в країну зайде похолодання.

"21 травня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко пише, що впродовж суботи-неділі в Україні очікуються "стрибки атмосферного тиску, температури повітря, грози, знову посилення вітру".

21 травня на погоду впливатиме циклон Emmelinde та атмосферні фронти. В деяких областях очікуються короткочасні дощі та грози. Уникне суттєвих опадів південь України.

Субота буде теплою, +20+25 градусів. Окрім Одеської області з +26+29, а також північного сходу з +19+22.

Вітер північно-західний, західний, рвучкий, до сильного.

В неділю 22 травня очікуються на сході, заході та півночі України періодичні дощі, невеликі, максимум помірні. невеликий дощ у центральних областях. А от південь переважно утримається від опадів (тільки в Приазов'ї незначний дощ).

Знову поривчастий вітер з півночі та північного заходу.

Температура знизиться вдень до +12+18 градусів, на півдні тепліше, +18+24.

У Києві 21-22 травня очікується волога погода з періодичними дощами, часом - грози. Вітер на вихідних буде рвучким.

В суботу буде порівняно тепло, +20 градусів, а в неділю похолодає до +12+14 градусів.

Синоптики прогнозують, що на тижні потепління відновиться.

Раніше ми писали, якою погода буде в Києві цього літа.

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