В Україні суд повернув дітей батьку-інваліду з психічним розладом: малюки його бояться

У Миколаївській області чоловік з психічним розладом зміг через суд повернути собі опіку над двома малолітніми дітьми. Він кілька років оббивав пороги різних інстанцій та через Верховний суд зміг добитися рішення на свою користь.

Чотири роки тому Таню і Михайлика забрали у батьків. Діти жили в злиднях і антисанітарії, а батьки постійно зловживали алкоголем. Через деякий час дітей прийняли в прийомну сім'ю в Київській області, де їх навчили буквально всьому – розмовляти, грати, ходити по вулицях. Деталі розповіли в сюжеті ТСН.

"Діти не розмовляли, були соціально не адаптовані, боялися людей, магазинів, ліфтів, взагалі не бачили нічого, як "мауглі". Доводилося все з нуля починати", - розповіла мама-опікун.

Зараз Таня і Міша нічим не відрізняються від своїх одноліток. Семирічна Таня пішла в школу і почала захоплюватися робототехнікою, а п'ятирічний Міша тільки готується до школи, але вже вміє збирати складні пазли та рахує до тисячі. Про батьків малюки не згадують. Де знаходиться їх рідна мати – невідомо, а от батько воював в судах, щоб повернути собі дітей. Він не провідував сина і дочку, і особливо не цікавився, як вони живуть у прийомній сім'ї.

У батька друга група інвалідності та психічний розлад. Він живе в тому ж старому і захаращеному будинку, звідки дітей забрали соцслужби чотири роки тому. Але Верховний суд вирішив, що дітей можна повернути рідному батькові.

Таня і Міша давно забули рідного батька і бояться його. Як виконати рішення Верховного суду не знають тепер ні соціальні служби, ні опікуни. Прийомну сім'ю діти давно вважають рідною.

Верховний суд повернув дітей батьку-інваліду з психічним розладом

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