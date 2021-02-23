Суд засудив Стерненка до 7 років тюрьми: мережа вибухнула хвилею гніву

На момент 12 годин дня 23 лютого під судом проходить акція протесту проти вироку активісту, в ході якої відбулись сутички з правоохоронцями.

У мережі українці також висловили гнів і лють з приводу рішення суду.

Наприклад, Ігор Мосійчук на своїй Facebook-сторінці зазначив, що під будівлею суду присутня і Уляна Супрун.

"Одеський суд засудив Сергія Стерненка до 7 років позбавлення волі за викрадення людини. Стерненка взяли під варту в залі суду. Під будівлею суду мітингує група підтримки Стерненка, на чолі з Уляною Супрун. Незабаром очікується ще два вироку Стерненко, за умисне вбивство і торгівлю наркотиками. Сам Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і подякував за вирок", - написав Мосійчук.

Відреагував на вирок і відомий блогер і журналіст Богдан Буткевич.

"Зеленський, Венедиктова і Ко вибрали війну. З Україною. Вони її отримають. Свободу Сергію Стерненко!" - написав Буткевич.

Активіст і політолог Станіслав Федорчук написав пост в підтримку Сергію Стерненку на своїй Facebook-сторінці. Він закликає людей зібратися на мітинг під Офісом президента.

"Друзі і подруги! Час повідомити мусо*ським гниі*ам і прокурорському сміттю, а також нашому гаранту, що цей вирок не Стерненку, а їм самим. Чекаємо під Офісом президента о 20 годин сьогодні", - написав Федорчук.

Журналіст і блогер Алена Яхно прокоментувала вирок активістові у своїй різкій манері.

"Останнім часом було дуже добре. Так добре, що аж не вірилося! 7 років Стерненко все трохи попустило і повернуло на круги своя. Я знову згадала, що ми живемо в країні, де перемогло болото і сіра посередність, яка не прощає яскравих людей з цінностями і позицією", - написала вона.

Журналіст Андрій Смолій також не пройшов повз і висловив свою позицію щодо вироку Стерненку. Її він озвучив на Facebook.

"Правова вакханалія, дурні рішення, поламані долі людей. Це все символи останніх двох років. Сьогоднішнє "судилище" - чергова демонстрація, не Медведчуком єдиним. Важливо негайно приймати Закон про колабораціонізм, закривати інші промосковські ЗМІ, нарешті відкривати справи й заарештовувати п'яту колону Кремля. Антоненко, Кузьменко, тепер Стерненко. Абсолютно надумані та брехливі вироки, звинувачення. Абсолютний реванш кремлівських сил і наративів", - написав він.