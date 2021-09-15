В Україні сильно здорожчали продукти "борщового набору": дещо - на понад 100%

Ціни на продукти, які входять до так званого "борщового набору", сильно зросли в порівнянні з цим же періодом минулого року. Подорожчало також куряче м'ясо.

Як змінилися ціни за рік

Найбільше злетіла вартість цибулі - на 108%

Буряк та морква збільшилися в ціні на 70%

Ціна капусти виросла на третину.

Подешевшала лише картопля - майже на 15%.

Здорожчала і вартість курятини: купити цілу тушку тепер дорожче на чверть, а філе підвищилося в ціні на 20%.

В чому причина?

"За даними FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), у серпні 2021 року світові ціни на продукти харчування стрімко зросли після зниження протягом двох місяців поспіль. За рік продовольство подорожчало на 33%, а порівняно з липнем ціни в серпні стали вище на 3,1%", - додали в Держстаті.

При цьому найбільшу динаміку росту у світі показав цукор (на 9,6%). Це сталося на тлі побоювань із приводу неврожаю тростини в Бразилії, яка є найбільшим експортером цього продукту на світовому ринку.