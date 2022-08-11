В Україні стрімко подешевшали овочі: які з них віддають за копійки

В Україні в сезон заготовок на зиму стрімко дешевшають овочі. Дуже впали в ціні томати-сливка.

Нагадаємо, що економічні експерти прогнозували спад в ціні на овочі до літа, через те, що буде новий урожай, але до зими припускають знову подорожчання, бо тепличних овочів в Україні буде дуже мало.

Брокколі та цвітну капусту зараз можна купити від 15 до 25 грн/кг.

Ще один популярний сорт томата – Примадонна – від 20 до 25 грн/кг. Ненабагато дорожчі – жовті і рожеві томати – від 20 до 35 грн/кг. Чорні томати коштують 20-30 грн/кг.

Так, на найбільшому оптовому ринку Західної України "Шувар" у Львові томат-сливка коштує від 10 до 18 грн/кг.

Як ми раніше повідомляли, економіст пояснив, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.

Також ми писали, що експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року.