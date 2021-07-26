В Україні стартував сезон персиків: чому на них не падає ціна

"Наших персиків багато, а продають в Україні імпорт. Тому що персики для виробництва ми не вміємо вирощувати. Сезон на півдні України починається і закінчується турецькими персиками й абрикосами. Люди вміють виростити, дати обсяги, один сорт і калібр. Так, якісь вони зелені й твердуваті, якісь не наші, не ароматні. Але вони кожен день у вас на прилавку. А наші персики зібрали за два тижні, продали за дві копійки - і закінчився сезон. Ось вам і сезон персиків в Україні", - розказав Хорев.

Цікаво, що оптові ціни на українські персики від виробників - від 15 грн до 30 грн.

"На вітчизняні персики собівартість вже вісім гривень. Вони десь дрібні, різного розміру. На місцевих ринках в регіонах виробництва можна купувати вітчизняний персик. Але якщо зайдете в супермаркет, на жаль, побачите імпорт. Туреччина є основним постачальником, тому що це дешево. Іспанська продукція також в цьому сезоні, але вона буде дорожча. Щось завозять з Греції. Але найбільші обсяги з Туреччини", - додав Олександр Хорев.

Ціна не буде знижуватися

На імпортні персики ціни будуть стабільно триматися до кінця сезону, вважає експерт.

"Оптова ціна - в межах одного долара. Персики вигідно завозити, перевозити і продавати. Зниження вартості не буде. Імпортери системно розподіляють продажі на весь сезон", - підсумував він.

Чим корисні персики

Персики дуже багаті цукрами й клітковиною, що робить їх цінним джерелом енергії. У персиках багато калію, заліза, фосфору, магнію, фтору, вітамінів А, С, В, Е, К, РР, антиоксидантів, пектинів і органічних кислот. У сезон рекомендується включати у свій раціон якомога більше свіжих персиків.