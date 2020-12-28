В Україні створили перший підкаст про благодійництво

Благодійний фонд Zagoriy Foundation випустив перший в історії країни підкаст про благодійність, повідомляє прес-служба фонду.

У першому сезоні підкасту, який завершився днями, його гостями стали співачка Аліна Паш, письменник Марк Лівін, засновниця екопроекту "Україна без сміття" Євгена Аратовська, бізнес-вумен Олена Борисова та інші особи, які беруть активну участь у суспільних перетвореннях в Україні.

За словами ведучої подкасту і директора Zagoriy Foundation Євгенії Мазуренко, гості випусків розповіли про різні теми, що стосуються благодійництва та суспільних перетворень.

Наприклад, засновники Standford's Ukrainian Emerging Leaders Program Олександр і Катерина Акименко поділилися інформацією про те, як потрапити в Стенфорд, заснувати освітню програму та допомагати українцям вчитися в престижному американському університеті.

Співачка Аліна Паш розповіла, чому, на її думку, добро повинно звучати голосно і чи можна взагалі з допомогою творчості транслювати ідеї, які хочеш донести до аудиторії.

"В сучасному світі люди все більше замислюються над цінностями, наслідками власних дій та рішень. Благодійність насправді - це справа не одиниць, а кожного. Будь-яка людина може ділитися власним ресурсом (знаннями, часом, грошима) з іншими. Про це і говоримо з гостями нашого підкасту - про проекти, ідеї і справи, які здатні змінити світ", - зазначила Євгенія Мазуренко.

Крім того, учасники підкасту також розповіли про те, як можна займатися спортом і робити добрі справи одночасно, що підштовхує творчих людей до участі в філантропічних рухах, навіщо бізнесу підтримувати благодійні фонди.

Всі випуски підкасту можна переглянути або прослухати на apple podcasts або google podcasts.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця".

Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства і філантропії в Україні. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок - частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.