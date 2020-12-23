В Україні знову зміниться погода: такого не було давно

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні різко зміниться з приходом нового атмосферного фронту з заходу і північного Заходу Європи. 24 грудня в деяких областях потеплішає до +10 градусів, а сніг перетвориться в дощ, але на іншій частині країни можливі морози до -10.

Так, за прогнозом синоптика Наталки Діденко в Facebook, поступове, але невідворотне потепління, буде 24 грудня легко перетворювати сьогоднішній сніг у дощ. Завтра можливі також налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Опади, переважно у вигляді дощу очікуються на Заході, Півночі, Півдні України, а також у західних районах центральної частини. До східних, за словами Діденко, опади все ще не дійдуть. Але в Харківській області ймовірний сніг.

Температура повітря в четвер найнижчою буде на Сході: вночі до -4... -10 градусів, а вдень -1... -4 морозу. У Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях протягом дня -2... +2 градуси. На решті території потеплішає до +1+6, на Півдні +4+8, а на Заході всі +5+10 вдень.

Крім того, завтра через зміну фронтів можливе посилення вітру, який може досягати штормових значень.

У Києві у четвер вночі та вранці опади послабляться і припиняться, а у другій половині завтрашнього дня знову ймовірні опади, переважно у вигляді дощу, а також поривчастий вітер. Температура протягом дня +2+3 градуси.

25 грудня у східній частині слід очікувати ускладнення погоди - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь.

"На Різдво західного обряду, 25-го грудня, основна маса опадів нарешті добереться і до східної частини України, однак у більшості областей переважатиме хоча і тепла, але волога погода", - додала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру також поділилися картами погоди, на яких показана температура і опади у всіх регіонах України.

Погода в Україні 24-25 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що у КМДА також попередили про різку зміну погоди у Києві. І справді, вдень, 23 грудня, в столиці пішов сніг.