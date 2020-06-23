В Україні сильні зливи накоїли біди: затоплено будинки, людей евакуюють (фото, відео)

22 червня на західні регіони нашої країни обрушилися сильні зливи, які утворилися в результаті циклону, що навис над Україною. Почалися сильні повені. Внаслідок проливних дощів у Чернівецькій та Івано-Франківській області рівень води в гірських річках піднявся місцями до 2-х метрів.

На цей час МВС і ДСНС працюють у посиленому режимі. Людей евакуювали із затоплених будинків і організовують харчування і місця для того, щоб переночувати.

Місцеві жителі в соцмережах діляться фотографіями і відео стихії.

В Україні зливи затопили села (фото:Суспільне)

"Між тим на Прикарпатті і Буковині - біда. Колишній струмок - річка стихійна. Висока вода зносить все, що їй трапляється. А там де скажений потік могли затримати лісуи їх давно немає", - написала прес-секретар київського метро Наталка Макогон.

На Прикарпатті стихійне лихо (відео: Суспільне)

Судячи з відеороликів, люди не можуть самостійно перейти вулицю через рівень води на них. Сильні потопи перетворили вулиці на ріки.

На західні регіони обрушилися зливи (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях дощі та зливи спровокували сильні повені.