RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні дуже сильно потеплішає: коли чекати підвищення температури

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україну йде справжня весна з різким потеплінням і сонячною погодою. Очікується підвищення температури до + 10 + 14 градусів.

Яка погода чекає Україну найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко.

За словами Діденка, найближчими днями в більшості областей буде сухо і сонячно. Найближчої ночі очікуються ще сильні морози, особливо на сході країни.

"Антициклон обійняв і захищає всю Україну від снігу і дощів. Тому опадів у всіх областях в неділю не очікується, буде багато сонця. Вночі ще підморожуватиме, найближчої ночі у більшості областей -3 -7 градусів, у Харківській, Сумській, Полтавській областях -6 -12 градусів", - повідомила синоптик.

Вдень морози відступлять, і температура почне підвищуватися. Очікується потепління до + 5 + 9 градусів. Вітер буде слабкий - як буває при антициклональній погоді. Тільки в південній частині можливий поривчастий вітер.

У Києві очікується невелике посилення вітру ввечері в неділю і в ніч на понеділок. Вночі в столиці буде холодно, до -4 градусів. А ось вдень 20 березня буде сонячно і ясно, до +8 градусів.

З понеділка в Україну прийде потепління, і місцями очікується підвищення температури до + 15 + 19 градусів.

"На тижні тепло в Україні розкрутиться ще більше. Градуси підстрибнуть до + 9 + 13 градусів, в західній частині України в середині тижня до +15 градусів, а на Закарпатті, ймовірно, до +19 градусів", - розповіла Діденко.

Вона додала, що, за попередніми прогнозами, в п'ятницю, 25 березня очікується короткочасне похолодання, а потім градуси знову поскачуть вгору.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли переводитимуть годинник в Україні та в який бік потрібно крутити стрілки.

Усі оперативні та лише перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!

Перемога буде за нами! Слава України!

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні